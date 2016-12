Navigando sul Web non è difficile imbattersi in pagine interessanti che meriterebbero di essere stampate. Spesso però le pagine web sono infarcite di immagini; menù; pubblicità; tutti elementi inutili da stampare che ti fanno solamente sprecare inchiostro. Oggi vediamo come riuscire a stampare una pagina web senza immagini e pubblicità in modo da mettere nero su bianco solamente le informazioni che ti interessano.

Per eliminare tutti gli elementi indesiderati da una pagina web che vuoi stampare puoi utilizzare Printliminator, un piccolo bookmarklet che puoi facilmente utilizzare in maniera veloce ed intuitiva. Un Bookmarklet è un piccolo programmino realizzato in javascript che può essere memorizzato come url nei tuoi bookmark, cioè nella lista dei tuoi siti preferiti.

COME UTILIZZARE PRINTLIMINATOR:

Come prima cosa rendi visibile nel tuo browser la barra dei siti preferiti (anche chiamata barra dei segnalibri) e vai nel sito di Printliminator. Trascina il pulsante nero che vedi sopra alla barra dei preferiti:

Da questo momento quando vuoi stampare una pagina web eliminando immagini o elementi che non ti interessano, ti basterà cliccare sul bookmarklet printliminator che hai precedentemente inserito nella barra dei preferiti, in alto a destra apparirà una pulsantiera:

Ora passando il mouse sopra agli elementi della pagina vedrai che si contorneranno di rosso, una volta che uno specifico elemento della pagina web è contornato ti basterà cliccare sul pulsante sinistro del mouse per eliminarlo. Ad esempio se vuoi eliminare una immagine ti bastera passarci sopra con il mouse ed eliminarla dopo che si sarà contornata di rosso.

Per quanto riguarda i pulsanti:

Remove all graphics : Serve per rimuovere in un colpo solo tutte le immagini ed i video dalla pagina web.

Send to Printer : Serve per stampare la pagina web che hai appena spogliato dalle cose inutili che non vuoi stampare.

Undo last Action : Serve per eliminare le ultime azioni compiute, ad esempio se hai eliminato qualcosa per sbaglio.

Apply print Stylesheet : Applica una formattazione adatta alla stampa, in sostanza elimina il layout della pagina web.

Se sono più gli elementi che vuoi eliminare di quelli che vuoi tenere, ti basta tener premuto il tasto Alt della tastiera (option per chi usa sistemi Mac) ed invece di eliminare l’elemento contornato di rosso eliminerà tutto il resto. Ad esempio se ti interessa solamente un singolo paragrafo tieni premuto Alt, passaci sopra con il mouse fino a farlo contornare di rosso e poi premi il pulsante destro del mouse, vedrai che rimarrà solamente il paragrafo selezionato.

Quando hai finito di eliminare tutti gli elementi della pagina web che non ti interessa stampare puoi far partire la stampa tramite il pulsante Send to Print. In precedenza avevamo già parlato di PrintWhatYouLike che offre un servizio simile, tuttavia Printlimitator è un sistema più veloce ed immediato.