Nascondere la conferma di lettura dei messaggi privati su facebook

Se utilizzi Facebook ti sarai sicuramente accorto che da qualche tempo viene mostrata la notifica che indica quando un amico ha letto un tuo messaggio, sia per quanto riguarda la chat di Facebook che per i messaggi privati. Se vuoi è possibile impedire che i tuoi amici vedano quando hai letto i loro messaggi utilizzando una piccola estensione disponibile per Firefox e Chrome.

Prima di tutto vediamo come appare la notifica della lettura dei messaggi su Facebook:

Come puoi vedere, i tuoi amici possono vedere a che ora hai visualizzato i messaggi che ti inviano. Per fare in modo che i tuoi amici non possano vedere quando hai letto i loro messaggi puoi utilizzare Chat Undetected, una piccola estensione che una volta installata su Firefox o Chrome nasconderà la conferma di lettura dei messaggi.

Per installare Chat Undetected ti basta cliccare sul pulsante Get Chat Undetected e seguire le istruzioni che appaiono a video, l’estensione si può installare solamente su Firefox e Chrome. L’installazione su Firefox è molto veloce, per quanto riguarda Chrome è necessario scaricare un piccolo file eseguibile che installerà l’estensione.

Personalmente ho provato ad utilizzarla con Firefox e, dopo alcune prove, sono giunto alla conclusione che in effetti l’estensione rispetta quello che promette: le informazioni sulla lettura dei messaggi non vengono più mostrate ai propri contatti di Facebook. Chiaramente continuerai a vedere le notifiche che ti indicano quando i tuoi amici leggono i messaggi che gli invii, sempre che anche loro non utilizzino Chat Undetected.

L’estensione funziona bene tuttavia, come tutte le estensioni di questo tipo, il corretto funzionamento è completamente dipendente da Facebook che, se in qualsiasi momento dovesse cambiare qualcosa nel suo protocollo di comunicazione, la renderebbe inutile. Ecco perchè bisogna sempre tenere aggiornate questi tipi di estensioni per essere sicuri del loro corretto funzionamento.