Vedere gli amministratori di gruppi e pagine Facebook

Più volte mi è stato chiesto come sia possibile vedere chi sono gli amministratori di gruppi e pagine Facebook. Spesso infatti capita che qualcuno voglia contattare chi amministra un determinato gruppo o una pagina di Facebook e si trova in difficoltà nell’identificare chi li gestisce. Oggi vediamo se, e come sia possibile scoprire gli amministratori di pagine e gruppi di Facebook.

Ti dico subito che è possibile vedere gli amministratori di un gruppo ma non di una pagina Facebook. Il motivo per il quale non è possibile vedere chi amministra una pagina Facebook probabilmente è dovuto a:

Le pagine sono concepite per avere migliaia di Fan e per rappresentare pubblicamente aziende, personaggi famosi, e in generale qualsiasi cosa possa avere un ampio numero di fan. Questo significa che spesso chi gestisce la pagina è una persona che lo fa su incarico e non avrebbe senso mostrare il suo account personale. E’ comunque possibile inviare un messaggio privato a chi gestisce la pagina anche senza conoscere la sua identità. Basta entrare nella pagina in questione e cliccare sul pulsante Messaggio, il tutto funzionerà come un messaggio privato inviato ad un vostro amico, solo che è rivolto alla pagina e verrà letto da chi la amministra.

COME VEDERE GLI AMMINISTRATORI DI UN GRUPPO FACEBOOK:

Per quanto riguarda i gruppi è possibile vedere chi sono gli amministratori che li gestiscono: entra nel gruppo, in alto a destra vedrai il numero di membri che al momento sono iscritti, cliccaci sopra:



A questo punto ti verrà mostrata la schermata con tutta la lista degli utenti iscritti al gruppo. In alto a sinistra clicca sul pulsante “Tutti i Membri ()” e scegli la voce Amministratori:

A questo punto verranno mostrati solo gli utenti che sono gli amministratori del gruppo, che come avrai capito possono anche essere più di uno. Ora puoi identificare chi gestisce il gruppo in modo tale da poterlo contattare.