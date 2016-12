Proteggere le pendrive dai virus che partono in automatico

Alcuni virus riescono ad impostare o modificare l’autoplay delle pendrive riuscendo ad avviarsi automaticamente ogni volta che colleghi una pendrive infetta ad un PC, infettandolo a sua volta. Oggi vediamo come utilizzare un piccolo programma gratuito per prevenire che i virus possano installarsi automaticamente sul tuo PC tramite una pendrive.

Il programmino si chiama Ninja Pendisk e si rivela particolarmente utile se colleghi spesso pendrive al tuo PC; magari pendrive di tuoi amici o clienti che potrebbero essere infette da virus che tentano di partire automaticamente appena le colleghi. Ninja Pendisk non è un antivirus, semplicemente effettua dei controlli e delle azioni che prevengono l’esecuzione automatica di programmi malevoli quando colleghi una chiavetta USB al tuo PC.

Scarica Ninja Pendisk ed avvialo, non necessita di installazioni, una volta avviato si posizionerà subito vicino all’orologio di Windows e rimane in attesa che qualche chiavetta usb venga collegata al PC. Quando ne colleghi una si attiverà ed effettuerà alcuni controlli:

Ti verranno mostrate le operazioni che vengono effettuate unitamente ad un pulsante che puoi cliccare per chiudere il programma (che comunque si chiude automaticamente dopo 4 secondi). Tutto qui, non devi fare nient’altro, se non aspettare che lui faccia i suoi controlli ogni volta che colleghi una chiavetta usb.

Chiaramente il controllo viene effettuato solamente se il programma viene avviato prima di collegare la pendrive, quindi se ritieni che possa essere utile ti consiglio di farlo partire automaticamente all’avvio di Windows in modo tale da non doverti ricordare ogni volta di farlo partire. Per mettere Ninja Pendisk in esecuzione automatica, clicca con il pulsante destro del mouse sopra all’icona di Ninja Pendisk che vedi di fianco all’orologio di Windows e clicca su Add to Startup, in questo modo verrà eseguito automaticamente ad ogni avvio di Windows.

L’unico inconveniente è che Ninja Pendisk disabilità l’autoplay delle chiavette usb, di conseguenza se ne hai alcune che una volta collegate al PC fanno partire un programma al loro interno, questa funzionalità potrebbe essere disabilitata e dovrai avviare manualmente il programma.

Preciso ancora una volta che Ninja Pendisk non è un antivirus, quindi non significa che se lo stai utilizzando puoi avviare manualmente qualsiasi programma che trovi dentro alla pendrive, perchè in quel caso il virus te lo becchi comunque. E’ una piccola utility che, unitamente all’antivirus, tenta di rendere più sicuro il tuo PC impedendo ai virus di diffondersi automaticamente al collegamento di una pendrive.