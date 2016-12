Come Inviare messaggi vocali su Facebook

Facebook ha recentemente introdotto una nuova funzionalità per chi lo utilizza tramite il proprio smartphone: la possibilità di registrare ed inviare dei messaggi vocali ai propri amici su Facebook. Il destinatario riceve il messaggio vocale come se fosse un messaggio privato e lo può ascoltare sia con il proprio smartphone che tramite PC.

Al momento è possibile inviare messaggi vocali solamente tramite l’applicazione per Android ed Iphone, ad esempio nel caso di Android devi installare l’applicazione Facebook Messenger. Fai attenzione in quanto le applicazioni ufficiali per Facebook nello store di Google sono due: Facebook, e Facebook Messenger. Per poter inviare messaggi vocali è necessario installare Facebook Messenger, la riconosci da questa icona:

Una volta installato Facebook Messenger sul tuo smartphone avvialo e seleziona il contatto al quale vuoi inviare il messaggio vocale, entrerai nella consueta schermata dalla quale puoi chattare o inviare un messaggio privato al contatto selezionato. Clicca sulla + che vedi di fianco al campo dove solitamente scrivi il messaggio testuale e scegli Registra voce (se Registra voce non ti appare devi aggiornare l’applicazione all’ultima versione disponibile).

In basso ti apparirà il pulsante per registrare il tuo messaggio:

Per registrare il messaggio vocale devi premere il pulsante rosso e tenerlo premuto per tutto il tempo della registrazione, quando lo rilasci il messaggio verrà subito inviato al tuo amico (il limite massimo per un messaggio vocale è di 1 minuto). Il destinatario si vedrà recapitare un messaggio privato nel quale sarà inserito un piccolo player che gli servirà per ascoltare il messaggio vocale, sia tramite smartphone che utilizzando il PC. Clicca poi sul pulsante Fine per uscire dalla modalità di registrazione.

Al momento non è possibile registrare ed inviare messaggi vocali tramite PC, ma è presumibile che se la funzionalità riscuoterà un buon successo in futuro non sarà limitata solamente agli smartphone. Per molti osservatori questo è il preludio per la discesa in campo di Facebook nel campo voip; si prospetta infatti che nel prossimo futuro Facebook possa offrire un suo sistema di chiamate voip tramite internet sulla scia di Skype, con il quale Facebook ha già un accordo per le videochiamate.