Come ridimensionare una foto in maniera rapida

Ci sono centinaia di programmi di fotoritocco che permettono di ridimensionare una foto; ma oggi voglio segnalare una semplice utility che ti permette di ridimensionare una foto al volo, senza dover avviare pesanti programmi di fotoritocco per effettuare un semplice ridimensionamento.

Il programma si chiama Image Resizer, anche se è disponibile solamente in lingua inglese il suo utilizzo è semplicissimo. Scarica Image resizer ed avvia l’installazione:

Qui ti basta mettere la spunta per accettare le condizioni d’uso e cliccare sul pulsante Install. Da questo punto in poi quando vorrai ridimensionare una foto ti basterà cliccare con il tasto destro del mouse su di essa e selezionare l’opzione Resize pictures; apparirà questa finestra:

Qui devi scegliere la dimensioni dovrà avere la nuova immagine. A seconda delle tue esigenze puoi scegliere tra le dimensioni predefinite Small; Medium; e Large. Se ti serve una foto molto leggera scegli l’opzione Mobile. Tramite l’opzione Custom puoi impostare a tuo piacimento la dimensione in pixel che ti interessa ottenere.

Se non selezioni l’opzione Only shrink pictures le immagini possono anche essere ingrandite alla dimensione che hai impostato, nel caso in cui l’originale sia di dimensioni più piccole. Se selezioni l’opzione Replace the originals la nuova foto ridimensionata sovrascriverà l’originale; opzione che sconsiglio di abilitare in quanto è sempre meglio tenere gli originali.

Dopo aver impostato tutti i parametri e le opzioni ti basta cliccare sul pulsante Resize per fare in modo che la foto venga ridimensionata. Se hai ascoltato il mio consiglio e non hai selezionato l’opzione Replace the originals, l’immagine ridimensionata verrà salvata nella stessa cartella in cui si trova la foto originale ma il nome conterrà l’opzione di ridimensionamento selezionata. Ad esempio se la foto originale si chiama foto.jpg quella ridimensionata verrà salvata con foto (small).jpg.

Image resizer si rivela un’ottima utility che ti permette di ridimensionare al volo una foto. Molto utile quando hai appena scattato una foto in alta risoluzione con la tua fotocamera e quindi necessita di essere ridimensionata in modo da poterla inviare agevolmente via mail. Il programma è compatibile anche con Windows 7 e Windows 8.