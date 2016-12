Come trovare i file duplicati presenti sul tuo PC

I computer hanno supporti di memorizzazione sempre più capienti dentro ai quali vengono riversati file di ogni genere, dai documenti di lavoro alle foto delle vacanze. Spesso capita che copiando alcune cartelle, o scaricando file già precedentemente salvati, il nostro computer abbia molti file duplicati che occupano inutilmente dello spazio.

Oggi vediamo un piccolo programmino completamente gratuito che ti aiuterà a trovare tutti i file duplicati presenti sul tuo PC in modo tale da poterli eliminare recuperando spazio.

Il programma si chiama Duplicate Files Finder, è completamente gratuito e lo puoi scaricare da qui. L’installazione del programma, anche se in lingua inglese, è molto semplice: ti basta cliccare sul pulsante Next confermando le impostazioni proposte ed in fine sul pulsante Finish. L’interfaccia grafica è molto spartana ed essenziale; una volta aperto il programma concentrati nella parte bassa della schermata:

Come prima cosa dovrai indicare dove vuoi cercare i file duplicati. Per farlo clicca sul pulsante con i trè puntini di sospensione che vedi segnalato nell’immagine qui sopra e scegli la cartella dove cercare i file doppi, puoi anche scegliere un intero disco. Dopo aver selezionato la cartella da controllare clicca sul pulsante Add, in questo modo aggiungerai la cartella all’elenco che vedi nella parte centrale del programma. Per quanto riguarda le altre opzioni ti consiglio di lasciarle impostate come le trovi.

Quando hai aggiunto tutte le cartelle che vuoi controllare clicca sul pulsante Go! che vedi in basso a destra, più file ci sono nelle cartelle selezionate e più il processo sarà lento. Alla fine ti verrà restituito un report con tutti i file duplicati trovati:

Le righe in grassetto indicano quanti file uguali sono stati trovati con la stessa dimensione e, quelli sotto, sono le posizioni in cui si trovano i file duplicati. Facendo doppio click su uno dei file duplicati si aprirà automaticamente la cartella dove è memorizzato, se invece ne selezioni uno e premi il tasto Canc lo puoi eliminare direttamente senza uscire dal programma.

Duplicate Files Finder si rivela una utility spartana ed essenziale che svolge egregiamente il suo lavoro. Se devi liberare spazio sul tuo PC ti consiglio di soffermarti prevalentemente sulle foto e sui video che dovessero risultare duplicati; sono infatti queste tipologie di file che nella maggior parte dei casi occupano più spazio.