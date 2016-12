Come ruotare un PDF in maniera permanente

Probabilmente sarà capitato anche a te di riceve un PDF che si presenta completamente rovesciato. Questo capita se chi scannerizza il documento inserisce i fogli nello scanner nel verso sbagliato. Naturalmente qualsiasi lettore di file PDF permette di ruotare la vista del documento, tuttavia in questo modo saresti costretto a ruotarlo tutte le volte che lo apri.

Oggi vediamo come sia possibile ruotare un PDF in maniera permanente tramite l’utilizzo di un servizio online, senza installare nessun programma sul proprio PC.

Il sito Web che ti offre la possibilità di ruotare i tuoi PDF si chiama RotatePdf.net, il sito si presenta così:

Nel primo step devi semplicemente cliccare sul pulsante Sfoglia e scegliere il file PDF che vuoi ruotare, non puoi caricare file che superino i 10Mb. Successivamente, nel secondo step, devi scegliere l’angolo di rotazione tra: 90 gradi in senso orario; 180 gradi; 90 gradi in senso antiorario.

A questo punto non ti rimane che cliccare sul pulsante Rotate PDF, il tempo che il sistema impiegherà per il processo di rotazione dipende molto dalla dimensione del file PDF che carichi, attendi di vedere questa schermata:

Qui devi semplicemente cliccare sul link Download per scaricare il PDF ruotato. Se ti stai chiedendo che fine fanno i PDF che carichi su RotatePDF, loro dichiarano di eliminare i file PDF dai loro sistemi una volta che sono stati ruotati.

In conclusione RotatePDF si dimostra un valido servizio web che, del tutto gratuitamente e senza installare nessun software sul PC, ti permette di ruotare in maniera permanete i tuoi file PDF.