La truffa della vincita facile ai casinò online

Probabilmente sarà capitato anche a te di vedere delle inserzioni pubblicitarie su Facebook (quelle nella parte destra della pagina) che promettono di farti guadagnare soldi in modo facile, veloce e da casa. La maggior parte di queste inserzioni ti portano in un sito web che spiega un falso metodo per vincere alla roulette dei casinò online. Come avrai già capito è una truffa, ma vediamo come funziona e qual’è lo scopo dei truffatori.

Le caratteristiche di questo tipo di truffe sono quasi sempre le stesse:

Immagini con donne o uomini vicino a macchine costose. Se cercate su Google immagini vedrete che le foto in realtà sono state rubate da altri siti, o utilizzate in altri siti truffaldini (ma il nome della persona non è mai la stessa). Promessa di facili guadagni in modo facile, in poco tempo, e da casa. Illustrano fantasiosi sistemi che dovrebbero farti vincere alla roulette europea dei casinò online. Ovviamente i sistemi non funzionano realmente, sono privi di qualsivoglia logica statistica e servono solamente per farti credere che sia possibile vincere facilmente ed in maniera certa. Ti invitano ad iscriverti a più casinò online. Spesso i casinò sono quelli legali ed autorizzati in Italia. Per fare in modo che il sistema funzioni, insistono sul fatto che tu debba caricare una certa somma di denaro presso i casinò online indicati.

Il sito web non manca di snocciolare false testimonianze positive (sempre con foto di persone rubacchiate da qualche altra parte); estratti conto di PayPal; false schermate di alcune vincite ecc ecc.

OK, E’ UNA TRUFFA, MA COSA CI GUADAGNANO?

A questo punto ti potresti chiedere cosa ci guadagnano facendoti iscrivere a dei casinò online che probabilmente non hanno nulla a che fare con i truffatori. Devi sapere che molti casinò online hanno dei programmi di affiliazione che, detto in parole semplici, vuol dire che se tu ti iscrivi al programma di affiliazione e gli mandi delle persone, vieni in qualche modo ricompensato. E’ un metodo utilizzato anche in molti altri settori per fare in modo di pubblicizzare un sito web o un e-commerce, ed è perfettamente legale.

Spesso i compensi scattano non solo quando una persona si iscrive grazie a te, ma anche in base a quanto deposita la persona che gli hai mandato tu. Ecco spiegato il motivo per il quale i truffatori insistono sul fatto che, per fare in modo che il metodo funzioni, bisogna caricare come minimo una certa cifra. Ed ecco spiegato il fatto per il quale ripropongono spesso i link per farti registrare ai casinò online: Perchè è solo cliccando su quei specifici link che il casinò traccia la visita e sa chi ricompensare nel caso in cui tu ti iscriva.

Come avrai capito lo scopo dei truffatori è solo quello di farti iscrivere a più casinò online con i quali loro hanno un contratto di affiliazione per ricevere una percentuale. Il finto metodo per vincere alla roulette serve solo per darti una forte motivazione ad iscriverti e versare dei soldi.

Ovviamente ne Facebook ne i Casinò online hanno una responsabilità diretta in merito a queste truffe, anche se entrambi potrebbero evitarle con dei maggiori controlli.

COSA POSSO FARE?

Purtroppo poco. A parte non cascare nel tranello, l’unica cosa che puoi fare è nascondere la pubblicità in questione e segnalarla come fuorviante. Quando su Facebook passi il mouse sopra all’inserzione pubblicitaria vedrai che in alto a destra appare una croce, cliccala e scegli “Nascondi questa inserzione“. Successivamente ti verrà chiesto il motivo per il quale la vuoi nascondere, qui puoi selezionare l’opzione “Fuorviante“.