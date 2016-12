Come usare WhatsApp sul PC (ma attenzione alla Privacy)

Oggi vediamo una funzionalità introdotta a gennaio da Whatsapp: la possibilità di chattare con WhatsApp sul tuo PC utilizzando WhatsApp Web tramite un qualsiasi browser internet. Ti darò inoltre alcuni consigli per per fare in modo che nessun’altro possa leggere i tuoi messaggi utilizzando WhatsApp Web.Iniziamo subito con il dire che per usare Whatsapp sul PC il tuo smartphone deve essere acceso; connesso ad internet; e Whatsapp deve essere regolarmente funzionante. Il sistema prevede infatti che il tuo PC si connetta in tempo reale con il tuo smartphone per fare in modo che i due dispositivi rimangano sincronizzati.

Per chattare coni Whatsapp sul PC collegati al sito https://web.whatsapp.com/. Ti apparirà la seguente schermata:

A questo punto vai sul tuo smartphone, apri WhatsApp e, a seconda della marca o del sistema operativo del tuo cellulare segui le indicazioni riportate nella pagina web appena aperta. Ad esempio se hai un sistema Android ti basta andare in Menù -> WhatsApp Web. Sul tuo smarthone apparirà una schermata simile a questa:

Al centro dello schermo del tuo smartphone apparirà un quadrato con una linea verde che scorre verticalmente. Inquadra con la telecamera del tuo cellulare il QR code che è presente sulla pagina che hai aperto sul tuo PC in modo che appaia in mezzo al quadrato e, se tutto è andato liscio, sul PC ti apparirà automaticamente l’interfaccia di Whatsapp.

Come mi è stato fatto notare nei commenti, è bene dire che tramite Whatsapp web non è possibile effettuare tutte le operazioni disponibili sul cellulare. Ad esempio non è possibile operare sulla rubrica o gestire i gruppi.

Attenzione alla privacy:

Avrai notato che nella pagina web dove è presente il QR code trovi la spunta “Resta connesso“. Se lasci quella spunta significa che, anche se chiudi WhatsApp Web, quando riapri il sito https://web.whatsapp.com/ non dovrai più effettuare la lettura del QR code ma apparirà subito l’interfaccia di WhatsApp sul PC (anche dopo diversi giorni). Questa è una opzione molto comoda se sei l’unico utilizzatore di quel PC ma, se è utilizzato o accessibile anche da altri, ti consiglio di disattivarla altrimenti chiunque potrebbe leggere i tuoi messaggi.

Per vedere se ci sono dei computer tramite i quali è possibile accedere alla tua chat di WhatsApp senza inserire il QR code di sicurezza, vai sul tuo SmartPhone ed entra nello stesso menù che hai utilizzato la prima volta per connettere WhatsApp Web. Se appare subito la solita schermata che ti chiede di inquadrare il QR Code significa che la sessione non è memorizzate su nessun PC; viceversa ti apparirà la lista dei PC che sono attualmente connessi:

Per disconnettere tutti i computer collegati ti basta tappare sul relativo pulsante presente sotto alla lista.

Se invece vuoi disconnetterti da WhatsApp Web vai sul menù rappresentato dai 3 puntini e clicca su Disconnetti. In questo modo, anche se in precedenza avevi selezionato l’opzione “Rimani connesso“, per poter entrare nuovamente su WhatsApp web da quel PC dovrai leggere nuovamente il QR code di sicurezza utilizzando il tuo SmartPhone.