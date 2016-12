Come vedere i canali mediaset su PC

Finalmente anche Mediaset (con qualche anno di ritardo rispetto alla Rai) offre la possibilità di vedere i propri canali free in diretta su computer, smartphone e tablet. Fino ad ora esistevano alcuni siti che davano la possibilità di vedere in streaming i canali Mediaset in modo non del tutto legale e con una bassa qualità. Vediamo quindi come vedere legalmente i canali mediaset in streaming sul PC.

I canali che si possono vedere in streaming sono: Canale 5; Italia 1; Rete 4; La5; italia 2; Mediaset Extra; Top Crime; Iris; TGcom 24. Per utilizzare il servizio è obbligatorio registrarsi; vai quindi sul sito di Mediaset e clicca su uno dei canali che vedi nella sezione “ON AIR“.

Ti puoi registrare tramite Facebook; Twitter; oppure inserendo manualmente la propria email. In realtà anche loggandosi con Facebook o Twitter è comunque necessaria la registrazione manuale, quindi ti consiglio di cliccare sul link “Non sei ancora registrato“:

Inserisci il tuo indirizzo email e il numero che vedi nell’immagine; poi clicca su “Crea Account“. Ora scarica la posta e all’indirizzo appena inserito dovrebbe esserti arrivata una mail da parte di Mediaset, clicca sul link presente nella mail per attivare l’account.

A questo punto dovrai completare la registrazione inserendo la password relativa al tuo nuovo account Mediaset e un’username, salta pure le altre informazioni non obbligatorie. Segnati username e password in quanto ti verranno chiesti per vedere lo streaming. Successivamente metti “Accetta” solamente sulle ultime due voci, clicca su “Avanti” e conferma i dati inseriti.

Ora clicca nuovamente su uno dei canali Mediaset che vuoi vedere, inserisci username e password appena creati e dovresti iniziare a vedere il canale in streaming. Nei primi istanti potresti vedere lo streaming con una pessima qualità, dagli qualche minuto per assestarsi.

Per poter vedere lo streaming Mediaset è necessario avere installato Microsoft silverlight, tranne che per il browser Chrome. In fine ti ricordo che è possibile vedere i canali Mediaset in streaming anche tramite l’app per Android o per iPhone/iPad.